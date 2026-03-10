Diretor do São Paulo explica demissão de Crespo e contrato de Roger

Novo técnico do São Paulo, Roger Machado foi apresentado na noite desta terça-feira (10). Na apresentação, o diretor de futebol Rui Costa explicou a demissão de Hernán Crespo, que pegou os torcedores de surpresa. De acordo com o dirigente, o clube “trabalha com convicção” e o novo treinador “sempre foi o plano A”.

“Alguns motivos e somente os verdadeiros, que fizeram com que nós tivéssemos tomado essa decisão, que é realmente ilusual pelo momento em que ela acontece, mas me parece, como gestor responsável, junto com o Rafinha, junto com o presidente, uma decisão que tem uma coerência de convicção. Primeiro ponto: entendíamos que era necessária a mudança”, iniciou Rui Costa, em coletiva de imprensa.

Além disso, Rui Costa também admitiu estar recebendo muitas críticas pela decisão e analisa que time pode ser tornar competitivo.

“E por que fizemos essa desligada agora? Por que não fizemos no outro momento? Porque não fomos oportunistas e entendíamos que a veracidade de dar tempo para que as coisas pudessem evoluir e que nós precisávamos ampliar um pouco a nossa margem de avaliação”, disse.

“Diante dos motivos que eu disse pessoalmente ao Crespo, e eles ficaram entre nós dois, nós decidimos, com o departamento de futebol, que essa mudança era necessária de acontecer agora. Porque era agora que nós estávamos numa situação positiva no campeonato e daqui a alguns dias teremos uma Data Fifa e, em seguida, vamos ter uma intertemporada por conta da suspensão dos campeonatos. Acreditamos que o São Paulo pode ser competitivo”, admitiu Rui Costa.

Chegada de Roger Machado

Outro fator que chamou atenção foi o contrato de Roger Machado com o Tricolor. O treinador, afinal, fechou com o clube até o fim de dezembro.

“Foi uma questão que nós colocamos francamente ao Roger, pois é o contrato que respeitamos todos. Termina a gestão, termina o mandato e eu posso garantir, eu fiz parte da negociação, que em nenhum momento isso foi um empecilho. Ele entendeu o desafio e a honra de estar aqui. Foi isso que eu, o Rafinha e o presidente transmitimos ao Roger”, explicou Rui Costa.

