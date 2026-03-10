Garro valoriza chance de Corinthians assumir liderança do Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Corinthians volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Depois de pouco mais de uma semana sem jogar por conta da eliminação no Paulistão, o Timão tem o Coritiba pela frente, na Neo Química Arena, às 21h30, e pode até assumir a liderança do Brasileirão.

Atualmente na terceira colocação com sete pontos em quatro rodadas, o Corinthians pode pular para a ponta da tabela caso vença o Coritiba, e Palmeiras e São Paulo sejam derrotados por Vasco e Chapecoense, respectivamente.

LEIA MAIS: Corinthians finaliza preparação para enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão

A possibilidade de dormir como líder do Brasileirão é algo que anima Rodrigo Garro. Como os rivais jogam apenas na quinta, portanto, o Timão pode virar a noite como primeiro colocado, e o meia fez questão de valorizar a oportunidade em um jogo complicado.

“A gente sabe que é um jogo importante, em casa, para já começarmos a nos colocar nas primeiras posições. É muito importante para a nossa caminhada no Brasileirão, sabemos que se sairmos com a vitória podemos ficar com o primeiro lugar, dependendo de outros resultados”, disse Garro ao site do Corinthians.

Timão tem desfalques

Nesta terça, o Corinthians encerrou a sua preparação para a partida. Expulso diante do Cruzeiro, Dorival Junior não estará à beira do campo nesta quarta. No entanto, o técnico poderá contar com o retorno importante de Yuri Alberto. O atacante está recuperado de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. dessa forma, pode ser relacionado.

Jesse Lingard, principal contratação do Corinthians nesta janela, ainda não será relacionado. O Timão aguarda a regularização da documentação do jogador inglês para, portanto, poder inscrevê-lo no Brasileirão. Além disso, o meia-atacante também precisa se recondicionar fisicamente para ficar disponível para Dorival.