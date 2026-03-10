Sporting Cristal x Carabobo: prováveis times, escalações e arbitragem

O capítulo decisivo entre Sporting Cristal e Carabobo, por vaga na fase de grupos da Libertadores 2026, acontece na próxima terça-feira (11). O palco do compromisso é o estádio Alejandro Villanueva, em Lima, em chave onde os peruanos tem vantagem. Afinal, em território venezuelano, venceram por 1 a 0, tendo a vantagem de qualquer empate garantir a classificação.

Onde assistir

A partida marcada para às 19h (de Brasília) tem transmissão, no Brasil, na ESPN 4 e no sistema de streaming Disney+.

Como chega o Sporting Cristal

Além de estar na dianteira da disputa, os comandados do técnico Paulo Autuori chegam animados por triunfo, também, no âmbio local. Frente ao Alianza Atlético, na sexta rodada do Apertura no Peru, os Cerveceros venceram por 3 a 1. Apesar do resultado positivo, a posição ainda é modesta, já que o time está em oitavo lugar, com oito pontos. Para se ter uma ideia, o líder do torneio (o arquirrival Alianza Lima) tem 16 unidades.

Como chega o Carabobo

Curiosamente, o time de Valência também ocupa região intermediária da tabela quando o assunto é o Apertura do Campeonato Venezuelano. Com o empate sem gols frente ao Zamora, na última rodada, o Carabobo se posiciona em oitavo lugar, também com oito unidades. A diferença da situação vivida pelo Sporting Cristal fica na distância para o atual ponteiro do torneio nacional (UCV) que já chega a 10 pontos.

SPORTING CRISTAL x CARABOBO

Libertadores – Terceira Fase (Jogo de Volta)

Data e hora: 11/03/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

SPORTING CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger e Cristiano; Cabellos, Yotún, Távara e Gonzales; Gabriel e Vizeu. Técnico: Paulo Autuori.

CARABOBO:Bruera; Bilbao, Neira, Fuentes e Núñez; Cova,Castillo, Pérez eBerríos; Tortolero e José Riasco. Técnico: Daniel Farías.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Chirstian Ferreyra (URU)

