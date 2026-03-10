Jorginho retorna à pré-lista da Itália após quase dois anos de ausência

Demorou, mas o meio-campista Jorginho, do Flamengo, está oficialmente de volta ao radar da Seleção Italiana. O jogador recebeu um telefonema direto do técnico Gennaro Gattuso no último sábado (07), confirmando sua presença na pré-lista para os compromissos da próxima Data Fifa. A última vez que o volante vestiu a camisa da Itália foi em junho de 2024, durante a Eurocopa.

Atualmente no Rubr0-Negro, onde conquistou a Libertadores e o Brasileirão em 2025, Jorginho surge como uma peça de experiência para o novo ciclo de Gattuso, que assumiu o cargo após a saída de Luciano Spalletti.

Conquistas e um papel tático fundamental marcam a trajetória de Jorginho pela Itália. O ápice ocorreu em 2021, quando ele foi um dos pilares do título da Euro 2020, sendo eleito para a seleção do torneio e terminando em terceiro lugar na disputa da Bola de Ouro. Ao todo, o volante soma 57 partidas e cinco gols pela “Azzurra”. Seu retorno acontece em um momento em que a Itália busca estabilidade nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, torneio que Gattuso prometeu disputar ou deixará o cargo.

Por que Jorginho escolheu a Itália e não o Brasil?

Natural de Imbituba, Santa Catarina, Jorginho mudou-se para a Europa muito jovem, aos 15 anos, para atuar nas categorias de base do Hellas Verona. A ascendência italiana facilitou a naturalização: seus bisavôs por parte de pai eram da região de Vicenza. Em entrevistas, o jogador revelou que a gratidão motivou a decisão de defender a Itália em vez do Brasil. Ele afirmou que o país europeu o acolheu e deu as oportunidades que ele não teve em solo brasileiro no início da carreira.

Embora tenha recebido uma sondagem da comissão técnica de Tite em 2017, Jorginho já havia disputado amistosos pela Itália. Desse modo, optou por seguir representando o país que o formou profissionalmente. A escolha se provou acertada com a conquista europeia e a consolidação como um dos melhores meios-campistas do mundo na última década. Agora, aos 34 anos, ele tenta garantir sua vaga definitiva na lista que Gattuso divulgará na próxima segunda (16) para enfrentar franceses e croatas em solo estadunidense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.