Saiba o que Abel Ferreira disse no vestiário antes do título paulista do Palmeiras

No último final de semana, o Palmeiras foi até Novo Horizonte e com uma nova vitória sobre o Novorizontino, sagrou-se campeão paulista pela 27ª vez na história do clube. O título não apenas coroou a boa campanha do Verdão na competição, como também serviu para encerrar uma “seca” de uma temporada em branco.

A pressão por uma conquista foi um dos motivos pelo qual o técnico Abel Ferreira deu uma grande importância para a decisão do último domingo. Em vídeo divulgado pelo Palmeiras, o treinador fez um discurso forte e motivador para os jogadores palestrinos antes da entrada em campo.

LEIA MAIS: Palmeiras faz primeiro treino no Allianz Parque após troca do gramado

“Já falamos isso várias vezes, quanto mais alto o objetivo, maior o esforço, vocês sabem disso. Maior tem que ser a entrega, temos que pagar o preço. Adaptem-se ao jogo, respirem fundo e tenham foco na nossa tarefa. É competir olhos nos olhos, usem a vossa qualidade, falem uns com os outros, puxem uns aos outros, deixem tudo dentro do campo. Sejam felizes, senhores”, disse.

O mais vitorioso

Além da importância de ser um título que encerrou a seca de uma temporada sem conquistas, o Paulistão também significou bastante para Abel Ferreira quando se fala na história do clube.

Com a conquista, o português se isolou como técnico que mais levantou troféus pelo Palmeiras, com onze taças no total entre Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Paulistão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.