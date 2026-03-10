ASSINE JÁ!
Reinaldo Carneiro Bastos registra chapa única para eleição da FPF

O atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, registrou nesta terça-feira (10) sua chapa para a eleição da entidade. O mandatário será candidato único no pleito que está previsto para o dia 25 deste mês. Afinal, o dirigente conta com o apoio quase unânime dos clubes que disputam as quatro principais divisões do futebol paulista.

A chapa de Carneiro Bastos obteve a assinatura de 63 dos 64 clubes possíveis. Apenas o Desportivo Brasil, que disputa a A3 do Paulistão, não assinou por questões burocráticas. Com isso, não há espaço para uma oposição. Inclusive, o ex-procurador do TJD-SP, Wilson Marqueti, tentou se viabilizar, mas não conseguiu sucesso.

 

 

 

Por conta disso, esse será o último mandato de Carneiro Bastos na presidência. Ele assumiu o cargo em 2015, quando era vice de Marco Polo Del Nero, que deixou a FPF para assumir a CBF. Nas duas eleições seguintes, em 2018 e 2022, não teve adversários e venceu por aclamação.

