Flamengo voltar a golear na Libertadores Sub-20 e encaminha vaga na semifinal

O Flamengo confirmou mais uma vitória na Libertadores Sub-20 e encaminhou sua vaga nas semifinais. Nesta terça-feira (10), os rubro-negros bateram o Bolívar por 4 a 1, no Equador, repetindo o placar da estreia contra o Estudiantes de Mérida-VEN. Ryan Roberto e Josmar marcaram ainda no primeiro tempo, e Cronenbold descontou para os bolivianos. Já na reta final, Alan e Da Mata ampliaram e selaram a goleada.
Com o resultado, o Flamengo chega a seis pontos no Grupo A e depende apenas da combinação de resultados para garantir a classificação antecipada. Caso o Independiente Medellín-COL empate ou vença o Estudiantes ainda nesta terça, os cariocas avançam junto com os colombianos.
O último compromisso do Flamengo nesta fase será na sexta-feira (13), contra o Independiente Medellín. A competição, que começou no dia 7 e vai até 22 de março, também conta com o Palmeiras como representante brasileiro.
O jogo
O Flamengo começou arrasador contra o Bolívar, mas depois de abrir vantagem cedo acabou relaxando e deu espaço para o adversário crescer. Logo nos primeiros minutos, Daniel Sales fez bela jogada pela direita e cruzou para Ryan Roberto, que aproveitou a sobra e abriu o placar. Pouco depois, Alan Santos lançou Josmar em contra-ataque; o camisa 9 driblou o marcador e ampliou com categoria.
Com 2 a 0 tão rápido, o ritmo caiu. Guilherme e Ryan Roberto ainda tentaram, mas sem força nas finalizações. O Bolívar, até então inofensivo, só assustava em bolas paradas. Aos 31 minutos, porém, Cronenbold aproveitou erro de Luiz Felipe na entrada da área e acertou um chute forte para diminuir. O gol animou os bolivianos, que passaram a pressionar e só não empataram graças às defesas de Léo Nannetti.
Na volta do intervalo, João Victor quase marcou de cabeça após escanteio de Alan. O Bolívar mantinha a posse, mas perdeu Ortuno expulso por agressão logo aos 7 minutos. Mesmo com um a menos, a equipe criou perigo: García obrigou Nannetti a fazer grande defesa em chute cruzado. O Flamengo respondeu com Alan, que arriscou de fora e viu Morales segurar com dificuldade.
O jogo parecia caminhar para o fim sem grandes emoções, até que, aos 44 minutos, Camargo ajeitou de peito e Alan acertou um lindo chute no ângulo, ampliando para 3 a 1. Nos acréscimos, Da Mata aproveitou rebote de Morales após finalização de Lucas Vieira e fechou a goleada em 4 a 1.
