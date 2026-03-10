Tolima x O’Higgins: onde assistir, escalações e arbitragem

Na próxima quarta-feira (11), Tolima e O’Higgins fazem a partida decisiva por vaga na fase de grupos da Libertadores. Em Rancagua, no Chile, os anfitriões venceram por 1 a 0 e jogam por um empate para retornar a instância continental após 12 anos.
Onde assistir
O jogo no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, vai ser transmitido pelo serviço de streaming Paramount+ e na ge tv.
Como chega o Tolima
Diferente do que ocorre no calendário de outros países do continente, os Pijaos conseguiram uma “folga” relevante na sua programação. Isso porque, desde o embate de ida, o time do interior da Colômbia não teve outros compromissos, podendo se concentrar na necessidade de reverter o quadro desfavorável.
Como chega o O’Higgins
Após abrir vantagem na eliminatória, a equipe do O’Higgins jogou pelo Campeonato Chileno, diante da Universidad Católica. Novamente como mandante, o Capo de Provincia ganhou também por 1 a 0 e se manteve em boa situação na tabela de classiciação. Apesar da oitava posição, com nove pontos, são apenas três unidades de distância para o atual líder, Colo-Colo.
TOLIMA x O’HIGGINS
Libertadores – Terceira Fase (Jogo de Volta)
Data e hora: 11/03/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Manuel Murillo Toro, em Ibague (COL)
TOLIMA: Neto Volpi; Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo e Hernández; Guzmán, Rovira, Jersson González e López; Parra e Sandoval. Técnico: Lucas González. Técnico: Lucas González.
O’HIGGINS: Carabalí; Faúndez, Robledo, Brizuela e Pavez; Tapia, Leiva, Francisco González, Rabello e Sarrafiore; Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio. Técnico: Lucas Bovaglio.
Árbitro: Anderson Daronco (BRA)
Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
VAR: Daniel Nobre (BRA)
