Pedro Raul ou Gui Negão: quem deve ser o titular do Corinthians contra o Coritiba

Nesta quarta-feira, dia 11, o Corinthians volta a jogar depois de 10 dias. Eliminado na semifinal do Paulistão, o Timão teve a semana livre para treinar e Dorival Junior teve tempo para testar formações ideais para enfrentar o Coritiba, na Neo Química Arena, às 21h30.

Como Yuri Alberto não deve ter condições de ser titular, apesar de ter se recuperado de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O atacante deve iniciar a partida no banco de reservas e por conta disso, Dorival Junior tem a dúvida sobre quem vai iniciar a partida ao lado de Memphis Depay: Pedro Raul ou Gui Negão.

Na última partida do Brasileirão, diante do Cruzeiro, no Mineirão, Pedro Raul foi o escolhido para começar a partida. O atacante esteve em campo por 78 minutos e não teve uma boa atuação. Já diante do Novorizontino, último jogo do Timão, Pedro Raul iniciou como reserva e entrou já nos minutos finais de partida para um “tudo ou nada” do Timão pela classificação.

Por outro lado, Gui Negão não é titular desde o jogo do dia 22 de fevereiro, diante da Portuguesa, pelas quartas de final do Paulistão. O atacante de 19 anos atuou por 66 minutos neste jogo, no entanto, mas só jogou nove minutos desde então, no “abafa” diante do Novorizontino. Sequer foi utilizado diante do Cruzeiro.

Quem será o titular?

A tendência é que Gui Negão comece a partida desta quarta-feira diante do Coritiba. Enquanto esteve em campo, o jovem de 19 anos mostrou mais valências e teve um desempenho melhor do que Pedro Raul. O ex-Ceará ficou marcado pelo gol perdido diante da Portuguesa com o gol aberto.

Com isso, a provável escalação do Corinthians para o jogo desta quarta é a seguinte: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão (Pedro Raul).

