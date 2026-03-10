Internacional tem apenas um desfalque para encarar o Atlético

O Internacional desembarcou nesta terça-feira (10) em Belo Horizonte para o duelo contra o Atlético Mineiro. A partida acontece no começo da noite desta quarta (11), às 19h, na Arena MRV. No primeiro compromisso a perda do título gaúcho, o técnico Paulo Pezzolano terá apenas o desfalque do volante Rodrigo Villagra.

Contratado no começo do ano, o argentino teve poucas oportunidades com a camisa colorada. O volante atuou em apenas seis partidas, somando 191 minutos. sendo titular em apenas uma oportunidade. Inclusive, o jogador não entra em campo desde a goleada contra o Ypiranga Erechim, no último dia 21. Agora, Villagra é desfalque por conta de um incômodo muscular.

Com isso, o Inter terá quase todo elenco à disposição para enfrentar o Galo. Pezzalano terá novamente o lateral-esquerdo Bernabei à disposição, já que o jogador cumpriu suspensão na final do Campeonato Gaúcho. O argentino tem a concorrência de Matheus Bahia na posição, que chegou na janela de transferências após os estaduais.

Depois da derrota no Gaúchão, o Colorado vai em busca da reabilitação no Brasileirão. Afinal, o Inter não venceu na competição, ocupando a 18ª posição, com dois pontos.

