Portuguesa supera Avaí nos pênaltis e avança de fase na Copa do Brasil

A Portuguesa viveu uma noite de alegria no Canindé ao garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (10), pela terceira fase da competição, o time paulista empatou em 1 a 1 com o Avaí no tempo normal e levou a melhor por 4 a 1 nos pênaltis.

O Avaí começou mais incisivo e saiu na frente aos 15 minutos, quando Paulo Vitor desviou de cabeça após escanteio de Jean Lucas. Mas a festa catarinense durou apenas quatro minutos., Isso porque Maceió, aos 19′, achou Renê dentro da área: o atacante aplicou uma caneta em Baldini e finalizou com precisão para deixar tudo igual.

Os times apresentaram dificuldades ofensivas na volta do intervalo e, desse modo, não conseguiram mais mexer no placar. Na decisão de pênaltis, Sorriso e Cristiano desperdiçaram suas cobranças pelo Avaí, enquanto Maceió converteu o chute decisivo que selou a comemoração dos jogadores da Lusa diante dos torcedores.

Próximos compromissos

Com a classificação, a Portuguesa aguarda o vencedor do duelo entre Paysandu e Portuguesa-RJ, que ocorre na quarta-feira (11), às 21h30, em Belém. Enquanto isso, o Avaí volta suas atenções para a final da Recopa Catarinense. O clássico contra o Figueirense será no domingo (15), às 18h, na Ressacada, em Florianópolis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.