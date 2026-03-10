Com Paquetá na disputa, Bruno Henrique desfalca o Flamengo contra o Cruzeiro

O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta (11) para enfrentar o Cruzeiro, às 21h30, no Maracanã. A partida marca o segundo jogo de Leonardo Jardim no comando rubro-negro e o reencontro do técnico com seu ex-clube. O treinador encerrou a preparação na tarde desta terça (10), no Ninho do Urubu, e sinalizou que pode promover alterações no setor ofensivo para buscar a primeira vitória no tempo normal.

A principal baixa na equipe continua sendo Bruno Henrique. O atacante sofre com uma pubalgia e ainda não reúne condições de treinar no campo com o restante do grupo. Sem o camisa 27, a disputa por uma vaga nas pontas segue intensa entre quatro jogadores. Lucas Paquetá e Everton Cebolinha tentam desbancar Carrascal e Samuel Lino da formação inicial, enquanto Gonzalo Plata e Luiz Araújo aparecem como opções imediatas no banco de reservas.

Leonardo Jardim mantém base campeã no Flamengo

Mesmo com as dúvidas no ataque, a referência ofensiva do time permanece com Pedro. No meio-campo, a trinca formada por Pulgar, Jorginho e Arrascaeta deve ser mantida para garantir a criação de jogadas. O treinador português busca aproveitar o embalo do título carioca, conquistado no último domingo (08), para estrear com o pé direito na competição nacional jogando diante da torcida flamenguista.

A defesa rubro-negra não deve apresentar novidades em relação ao time que atuou na decisão estadual. Rossi segue no gol, protegido pela linha de quatro defensores com Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro. A provável escalação para o duelo contra os mineiros tem:

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Paquetá), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

