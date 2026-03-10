Botafogo perde para o Barcelona de Guayaquil e está eliminado da Libertadores

O Botafogo se esforçou e conseguiu ser eliminado pelo limitadíssimo Barcelona-EQU ao perder por 1 a 0, em casa, no Estádio Nilton Santos, nesta terça-feira (10), pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores. Sem mais delongas, veja como a Coluna do Léo Pereira avaliou o desempenho dos alvinegros.
AS NOTAS DOS JOGADORES DO BOTAFOGO
LINCK – É inacreditável o que acontece na meta alvinegra. Falhou nos dois encontros da série. Qualquer goleiro de nível de Série A encaixaria a bola que ele deixou passar no primeiro tempo. Mão de maionese! O Barcelona percebeu, desde o primeiro minuto, que o keepeer era o ponto fraco do Botafogo. No segundo tempo, tentou repetir a paçocada, mas não logrou êxito – NOTA: ZERO
VITINHO – Segue em boa fase. Levou vantagem sobre o lateral-esquerdo do Barça, ofereceu amplitude, buscou a linha de fundo e procurou associações. No entanto, começou a errar também em alguns ataques – NOTA: 6,0
PONTE – Um jogador cuja escalação é incompreensível. Ajudou pouco Vitinho na construção. Lançou bolas no vazio, marcou muito mal pelo lado direito da zaga alvinegra e não soube ocupar os espaços. A Avenida Mateo foi sacada, bem antes do intervalo, para a entrada de Tucu – NOTA: ZERO
BASTOS – Serenidade em excesso do Palanca Negra. Precipitou-se ao dar alguns botes nos poucos contra-ataques do time visitante. Saiu, no intervalo, por ordem tática, para a entrada de Cabral – NOTA: 5,0
BARBOZA – Quebrou as linhas do adversário com passes em profundidade e combateu com segurança. O melhor, disparado, do trio de zaga que se desfez rápido – NOTA: 6,5
TELLES – Leva o mérito do empenho e por não desistir em nenhuma jogada. Mas precisa ajudar um pouco mais os centros, com a bola em andamento, para a área. Na bola parada, quase marca um belo gol de falta. Deixou o campo, no segundo tempo, para a entrada de Nathan – NOTA: 6,0
NEWTON – Pecou na proteção à zaga e tentou enfeitar quando não deveria. Na segunda etapa, com a saída de Bastos, desceu para formar a dupla de zaga com Barboza. Inseguro demais. Estava tão assustado que falhou em passes curtos e no beabá – NOTA: ZERO
DANILO – Apesar da qualidade técnica, forçou a mão em algumas esticadas. Muito abaixo daquilo que pode render e esperado para um futebolista de nível de Seleção Brasileira – NOTA: 4,0
MONTORO – Está mais do que na hora de o Monstrinho acordar. Passou o primeiro tempo dormindo e deixou de atacar o espaço vazio. Uma tremenda decepção na noite desta terça. Displicente demais para um embate com a envergadura de uma Copa Libertadores – NOTA: ZERO
BARRERA – Linck ficará marcado como o grande vilão do 0-1. Mas quem armou o contra-ataque dos equatorianos foi o colombiano ao acelerar, de forma desnecessária, uma jogada de ataque do Glorioso. Quase um peso morto no ataque alvinegro. Escondeu-se do jogo nos 45 minutos iniciais do espetáculo. Demonstrou um pouquinho mais de brio no segundo tempo, desarmando, até sair para a entrada de Artur – NOTA: 2,5
MARTINS – Demonstrou o repertório de erros. Cruzou mal, passou errado, chegou atrasado na hora de concluir e ainda furou uma conclusão. Não adianta ficar se movimentando igual a uma barata tonta se não acerta uma. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Valle – NOTA: ZERO
TUCU – No primeiro “dá e entra” com Vitinho, devolveu uma bola quadrada para o ala. Pouco efetivo nas tramas de ataque do Mais Tradicional – NOTA: ZERO
CABRAL – É incrível como tem dificuldade para alcançar a pelota. Nem quando a bola está clamando para ele finalizar. Baixíssimo nível físico. Quando, enfim, acertou uma cabeçada, o goleiro rival salvou – NOTA: 2,5
ARTUR – Não encontrou o posicionamento devido na bagunça que virou o Botafogo de Anselmi na segunda etapa – NOTA: 1,0
NATHAN – Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA
VALLE – Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA
TÉCNICO: MARTÍN ANSELMI – Não tem culpa das falhas do goleiro, é verdade. O duelo de volta contra o Barcelona do Equador lhe mostrou a falência do esquema tático com três zagueiros. O campo também grita, avisando que Martins não é “9” e Vitinho rende muito mais na defesa. Tentou ir para o tudo ou nada e morreu abraçado às suas convicções bielsistas. Ainda não foi expulso no fim – NOTA: ZERO