Botafogo é derrotado pelo Barcelona-EQU e está fora da Libertadores

O sonho do bicampeonato da Libertadores virou um pesadelo. Em um Nilton Santos lotado, o Botafogo viu a esperança se transformar em frustração ao longo de noventa minutos sem inspiração. Com gol de Celiz, logo aos oito minutos de jogo, o Barcelona garantiu a vitória por 1 a 0 e se classificou para a fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. Por sua vez, o Botafogo vai para o Pote 4 da Copa Sul-Americana.
Água no chopp
Apesar de toda festa e apoio da torcida na entrada dos times, o Alvinegro viu a noite ganhar contornos dramáticos logo aos oito minutos de jogo. Na primeira descida para o ataque, o Barcelona aproveitou falha do sistema defensivo para sair na frente e trazer um clima de tensão para o Niltão. Celiz acertou um belo chute de fora da área e Leo Linck aceitou. Equatorianos em vantagem e o que era apoio virou apreensão.
Muito suor, pouca inspiração
Atrás no placar e com a tensão de um estádio apreensivo, o Botafogo tentou de tudo para furar a forte retranca equatoriana. O Glorioso tentou pelo chão, pelo alto e de longa distância, mas nada que levasse o mínimo de perigo para o goleiro Contreras. A catimba dos equatorianos passou a entrar em ação e o Botafogo foi entrando na pilha. Tanto se enervou, que pouco fez ofensivamente.
Com tudo para o ataque
Sem tempo a perder, o Botafogo voltou para o segundo tempo completamente mudado por Martín Anselmi. Se no fim do primeiro tempo, o treinador já havia tirado um defensor para colocar um atacante, o cenário se repetiu no intervalo. Anselmi tirou Bastos e colocou Arthur Cabral, dando a tônica do que seria o jogo: um ataque contra defesa. Alex Telles, de falta, e Arthur Cabral, de cabeça, tiveram as melhores oportunidades, mas sem sucesso.
Não deu para o Fogão
Após a parada para hidratação, o que era um ataque contra defesa virou um jogo de pouco mais de 30 metros de campo. Com os 11 jogadores atrás da linha da bola, o Barcelona se fechou de vez, enquanto por outro lado, apenas Léo Linck era um solitário no campo de defesa do Botafogo. As melhores oportunidades vieram pelo alto, principalmente com Arthur Cabral, que fez o goleiro Contreras fazer a única defesa difícil da partida. No fim, uma chuva de cruzamentos para a área dos equatorianos. No entanto, nenhum deles encontrou um atacante botafoguense para empurrar para as redes. Barcelona segue para a fase de grupos, enquanto Botafogo vai para a Sul-Americana.
BOTAFOGO 0x1 BARCELONA-EQU
CONMEBOL Libertadores – Fase 3 (jogo de volta)
Data: 10/3/2026
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 32.903
Público pagante: 30.347
Renda: R$1.179.937,00
Gol: Celiz (8’/1T, 0-1)
BOTAFOGO: Léo Linck; Barboza, Bastos (Arthur Cabral, 1’/2T), Mateo Ponte (Correa, 34’/1T); Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Barrera (Artur, 26’/2T), Montoro (Caio Valle, 39’/2T) e Matheus Martins (Nathan Fernandes, 39’/2T). Técnico: Martín Anselmi
BARCELONA-EQU: Contreras; Carabalí, Rangel, Báez, Sosa e Vallecilla (Mina, 13’/2T); Celiz, Quiñonez, Martínez (Perlaza, 1’/2T); Villalba (Benedetto, 13’/2T) e Rojas (Castillo, 34’/1T). Técnico: Grenddy Perozo.
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
Cartões amarelos: Alexander Barboza (BOT); Perlaza, Villalba, Castillo (BAR)
Cartões vermelhos: –
