Gabigol valoriza empate contra o Santos e é sincero sobre Seleção: “Espero que ele vá ver o Neymar”

O Santos saiu aliviado do Maião na noite desta terça-feira (10). Afinal, o Peixe não fazia uma grande partida e perdia para o Mirassol por 2 a 0. Porém, nos minutos finais, a equipe alvinegra conseguiu reagir e buscou o empate fora de casa em 2 a 2.

O atacante Gabigol se destacou no confronto. O jogador marcou os dois gols alvinegros e ainda sofreu o pênalti que viria a ser o gol de empate. O ídolo alvinegro valorizou o resultado conquistado no interior e destacou o foco no clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro.

“Feliz pelos gols. A gente sempre vem com a intenção de vencer, mas o empate foi um resultado bom para nós. Parabenizar a equipe e agradecer à torcida. Parabéns ao Brazão pelos 100 jogos. Agora, temos um clássico dentro de casa”, ressaltou.

O atacante conseguiu ser decisivo sob olhar um importante que vinha das tribunas do estádio. Já que Carlo Ancelotti estava presente no Maião. Entretanto, Gabigol não colocou nenhuma expectativa por uma nova convocação, comentou sobre sua ausência na Copa de 2022 e espera que o italiano vá ver Neymar na Vila Belmiro.

“Sobre Seleção, prefiro pensar naturalmente. Eu merecia ir para a Copa em 2022 e não aconteceu. Eu tento sempre trabalhar e ajudar o Santos. Nesse momento, estou me reencontrando depois de um ano difícil e de aprendizado no Cruzeiro. Espero ficar melhor, espero que Ancelotti vá à Vila domingo ver o Neymar”, pontuou.

