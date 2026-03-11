Alex Telles solta o verbo após eliminação do Botafogo: “Futebol não atura desaforo”

O lateral e capitão do Botafogo, Alex Telles, soltou um forte desabafo após a eliminação na terceira fase da Libertadores. A derrota por 1 a 0 para o Barcelona-EQU, nesta terça (10), selou a saída do clube do torneio. Na saída de campo, o jogador mandou uma indireta clara sobre a gestão alvinegra:

“Muitas vezes nós jogadores damos a cara, nós que vamos jogar, dar nosso melhor, mas o clube não é só feito de jogadores”, afirmou o atleta à “ESPN”.

Telles defendeu o comprometimento do elenco e indicou que problemas externos afetam o rendimento da equipe.

“Coloco a mão no fogo por esse grupo, futebol não atura desaforo. Futebol não é só feito de atletas, é de muita coisa”, disparou o lateral.

Para o capitão, o grupo merecia mais pela entrega em campo, mas o resultado final refletiu falhas que vão além das quatro linhas.

Botafogo foca no Brasileirão antes da Sul-Americana

Com a desclassificação, o Botafogo agora disputará a fase de grupos da Copa Sul-Americana. No entanto, o time precisa virar a chave rapidamente para a sequência da temporada nacional. ]

“Dia triste, não era o objetivo do clube nem o nosso, mas esse grupo merece mais, todo mundo correu até o fim. Futebol infelizmente é isso. Temos que voltar a trabalhar para o próximo jogo”, concluiu Alex Telles.

O elenco foca agora no Campeonato Brasileiro, onde terá um desafio pesado pela frente. O Botafogo enfrenta o Flamengo no próximo domingo (15), no Estádio Nilton Santos. A expectativa agora gira em torno da reação da diretoria após as aspas pesadas do capitão, enquanto a comissão técnica tenta recuperar o moral dos jogadores para o clássico carioca.

