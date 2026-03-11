Santos avalia permanência de Vojvoda após empate com o Mirassol

A diretoria do Santos deve definir nesta quarta-feira (11/3) o futuro do técnico Juan Pablo Vojvoda. O trabalho do treinador argentino passou a ser alvo de críticas dentro do clube, e uma possível demissão já começou a ser discutida internamente.

O principal motivo para a insatisfação foi o desempenho da equipe no empate por 2 a 2 com o Mirassol, no estádio Maião, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Internamente, dirigentes consideraram a atuação abaixo do esperado, sobretudo após um período de dez dias dedicados exclusivamente a treinamentos no CT Rei Pelé.

A avaliação de membros da diretoria é de que o time poderia ter apresentado evolução mais clara após o intervalo sem jogos. Em campo, porém, o Santos passou boa parte da partida em desvantagem no placar. O Mirassol abriu dois gols de vantagem antes de o Peixe reagir com Gabigol.

Além do desempenho coletivo, também houve questionamentos sobre a condução da partida. A cúpula santista entende que as mudanças no time demoraram a acontecer, e a reação santista só ganhou força depois das substituições.

Vojvoda já vivia situação delicada no Santos

A situação de Vojvoda já era delicada antes mesmo da pausa provocada pela eliminação no Campeonato Paulista. Naquele momento, uma vitória sobre o Vasco havia reduzido a pressão e garantido ao treinador mais de uma semana de trabalho com o elenco. Ainda assim, o desempenho contra o Mirassol frustrou a expectativa de evolução.

O presidente Marcelo Teixeira não acompanhou a delegação na viagem ao interior paulista. Nos bastidores, o dirigente enfrenta pressão de conselheiros e aliados que defendem a troca imediata no comando técnico. Por outro lado, existe também um grupo dentro do clube que prefere manter o treinador, argumentando que uma nova mudança poderia aumentar a instabilidade do projeto.

Enquanto a diretoria discute os próximos passos, o elenco já projeta o clássico diante do Corinthians. O Santos terá pouco tempo de preparação para o confronto. Após o retorno da viagem, os jogadores receberam folga nesta quarta-feira e voltarão aos treinos na quinta, com atividades programadas até sábado.

A expectativa para o duelo de domingo é contar novamente com Neymar, que deve retornar à equipe e reforçar o time em um momento decisivo para o ambiente do clube.

