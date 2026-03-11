Trump dará permissão ao Irã para disputar a Copa do Mundo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que a seleção do Irã terá autorização para entrar nos Estados Unidos e disputar a Copa do Mundo. A declaração ocorreu após uma reunião do dirigente com o presidente americano, Donald Trump, na noite de terça-feira (10).

Segundo Infantino, o encontro abordou diretamente a participação da equipe iraniana no torneio, que começa em 11 de junho. Além disso, o dirigente explicou que as autoridades avaliaram o cenário político entre os dois países antes de tomar a decisão. Ainda assim, a Fifa e o governo norte-americano concluíram que existem condições para permitir a entrada da delegação no país.

“Falamos sobre a situação atual no Irã e sobre o fato de a seleção iraniana ter se classificado para a Copa”, afirmou Infantino. Em seguida, ele acrescentou que Trump reforçou a disposição de receber o time. “O presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir nos Estados Unidos. Todos nós precisamos de um evento como a Copa para unir as pessoas agora mais do que nunca”, declarou.

Dentre as quatro classificadas para a Copa do Mundo, quatro países aparecem na lista de restrições de vistos impostas pelo governo dos EUA: Haiti, Senegal, Costa do Marfim e Irã.

