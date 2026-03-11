Zico chega aos cinemas em filme que revisita a história do ídolo do Flamengo; veja trailer

A história de Arthur Antunes Coimbra esteve, durante décadas, interligada à memória afetiva de quem acompanha futebol. Agora, a trajetória do maior ídolo do Flamengo ganhou um novo formato. Isso porque a Downtown Filmes divulgou o primeiro trailer e o pôster oficial de “Zico — o Samurai de Quintino”, documentário dirigido por João Wainer que estreia nos cinemas em 30 de abril.

O filme parte de uma ideia simples: revisitar a trajetória do maior ídolo da história do Flamengo sem se limitar aos momentos mais conhecidos. A narrativa combina imagens raras, registros de arquivo e bastidores inéditos para reconstruir a carreira do camisa 10 que marcou época no futebol brasileiro.

Ao mesmo tempo em que recupera gols antológicos e conquistas lembradas pela torcida, o documentário abre espaço para episódios menos comentados da carreira. Entre eles, por exemplo, aparece o momento em que Zico decidiu jogar no Japão — ampliando sua influência no futebol para além do Brasil.

Primeiro trailer

Personagens da história de Zico

Para organizar esse retrato, o filme reúne depoimentos de personagens que conviveram com o ex-jogador em diferentes fases da carreira. Maestro Júnior, Paulo César Carpegiani, Carlos Alberto Parreira, Ronaldo Nazário e o radialista José Carlos Araújo figuram entre os nomes que revelaram episódios de bastidores sobre o ídolo.

A família também participa dessa reconstrução. A esposa, Sandra Coimbra, e os três filhos aparecem em cenas nas quais revisitam o acervo pessoal acumulado ao longo da carreira.

O que dizem os produtores?

O diretor João Wainer afirma que o projeto procurou explorar dimensões do personagem que ultrapassam o campo.

“Mais do que as conquistas e glórias do Zico, venho aprendendo com ele lições que vão além do futebol. Coisas como humildade, respeito e gentileza. Posso garantir que toda a equipe trabalhou com muita dedicação e afeto para construir um filme emocionante e repleto de informação”, disse.

Já o produtor André Wainer diz que se baseou em uma narrativa capaz de apresentar novos recursos sobre a história do ídolo. “Trabalhamos não apenas para trazer novidade, mas para usar esses elementos na construção de uma narrativa inédita sobre o Galinho. Gostamos de dizer que este é um filme de não ficção, apesar de muitas jogadas parecerem fora da realidade”.

Bastidores da produção

As filmagens começaram no ano em que o Galinho completou 70 anos, em 2023. A equipe percorreu locais diretamente ligados à sua história, como a casa da família em Quintino e diferentes ruas do Rio de Janeiro, além de um set preparado para receber convidados.

Posteriormente, o projeto também passou pelo Japão, país onde o ex-jogador atuou e participou do desenvolvimento do futebol local. Ele se tornou um ídolo de proporções símeis à história no Flamengo desde a passagem pelo Kashima Antlers até o período em que treinou a seleção japonesa.

Acervo e produção

O documentário utiliza um vasto acervo pessoal, que inclui fitas VHS, filmes em Super-8 e objetos históricos. Entre os itens aparecem a camisa usada na final da Copa Intercontinental de 1981 e um caderno com anotações detalhadas de gols.

Produzido por Vudoo Filmes e Guará Entretenimento, o filme reúne coprodução de Globo Filmes, SporTV, Pontos de Fuga e Investimage, além do apoio institucional do Flamengo.

