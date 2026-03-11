ASSINE JÁ!
Jogada10

Corinthians avança em acordo com Talleres para quitar dívida por Garro

Corinthians avança em acordo com Talleres para quitar dívida por Garro
Corinthians avança em acordo com Talleres para quitar dívida por Garro -

O Corinthians está perto de encerrar um impasse financeiro com o Talleres, da Argentina, envolvendo a contratação do meia Rodrigo Garro. As diretorias dos dois clubes negociam um acordo para quitar uma dívida de R$ 23,35 milhões, valor já acrescido de juros.

A solução pode ser decidida nos próximos dias e evitar uma nova punição esportiva ao Timão. Aliás, o presidente do Talleres, Andrés Fassi, confirmou que as conversas avançaram e demonstrou otimismo com o desfecho positivo das tratativas. Em entrevista ao portal “ge”, o dirigente destacou a postura adotada pela atual diretoria corintiana, liderada por Osmar Stabile.

“Falta pouco. Esperamos que tudo possa ser assinado em breve e que se encontre uma solução. Quando, no futebol, há líderes e clubes com palavra, com valores, temos que nos ajudar”, disse Fassi.

“Talleres e Corinthians estão prestes a resolver um conflito de longa data. Excelente relação com o Corinthians, explorando todas as vias para encontrar uma solução. Ambos os clubes estão em busca de fazer a sua parte para chegar a um acordo”, acrescentou.

As negociações ganharam força recentemente após Stabile viajar até a Argentina para se reunir pessoalmente com Fassi. Aliás, durante o encontro, realizado na residência do dirigente do Talleres, o presidente do Corinthians apresentou uma proposta de pagamento à vista com desconto sobre o valor total da dívida.

A novela Garro, Corinthians e Talleres

A novela da transferência de Garro já dura há mais de um dois anos. O clube argentino alegava ter direito a receber US$ 612 mil referentes a custos operacionais e impostos relacionados à transação. Já o Corinthians contestava a obrigação de arcar com essa quantia.

A divergência provocou atrasos no processo de regularização do meia no começo de 2024. Na ocasião, o clube paulista havia desembolsado inicialmente 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões) pela contratação, enquanto o Talleres recorreu à Fifa para cobrar cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões) referentes a parcelas futuras do acordo.

Após análise do caso, a entidade máxima do futebol determinou que o Corinthians deveria pagar  3,6 milhões de dólares (R$ 19,46 milhões), acrescidos de juros anuais de 18%. Além disso, acabou sendo aplicada uma multa adicional de um pouco mais de 720 mil dólares (R$ 3,89 milhões).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas