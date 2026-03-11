Bayer Leverkusen x Arsenal, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

Mais um dia de emoções na Champions 2025/26. Líder da Premier League, o Arsenal visita o Bayer Leverkusen nesta quarta-feira (11), às 14h45 (horário de Brasília), na BayArena, pelo jogo de ida das oitavas de final da maior competição de clubes do futebol europeu.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a peleja, ao vivo, a partir de 14h. Fellipo Souza narra o embate, com o suporte de Adélio Guimarães nos comentários e Gabo Ferreira nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.