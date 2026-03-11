Real Madrid x Manchester City, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Real Madrid e Manchester City voltam a se encontrar em um mata-mata da Champions League pela quinta temporada consecutiva. Os times disputam o jogo de ida das oitavas de final nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A partida de volta será na terça-feira seguinte (17), no mesmo horário, no Etihad Stadium, em Manchester. Quem avançar no confronto vai enfrentar, nas quartas de final, o vencedor do duelo entre Atalanta e Bayern de Munique.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o clássico, ao vivo, a partir de 16h, com um trio de craques do jornalismo esportivo. A saber: Christian Rafael (narração), Álvaro Martin (comentários) e Will Ferreira (reportagens).

