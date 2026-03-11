Ministro do Irã diz que seleção não jogará a Copa do Mundo

O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou que a seleção de seu país não disputará a Copa do Mundo de 2026 devido à guerra que atinge o país após ataques realizados por EUA e Israel. Apesar da declaração, a Fifa tenta conter a crise diplomática e trabalha para manter a equipe no torneio que será disputado na América do Norte.

Em entrevista à televisão iraniana, Donyamali declarou que o cenário atual impede qualquer participação esportiva internacional. Segundo ele, a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, durante os ataques agravou a situação política interna e tornou impossível, assim, a presença da seleção no Mundial. O dirigente afirmou que o país enfrenta conflitos recentes e milhares de vítimas, o que, na visão do governo, inviabiliza a disputa do torneio.

Enquanto isso, a Fifa tenta evitar que a crise política retire uma seleção classificada do campeonato. O presidente da entidade, Gianni Infantino, revelou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a situação. Infantino, porém, afirmou que o governo americano garantiu a entrada da delegação iraniana no país para disputar o torneio.

O Irã está no Grupo G e tem partidas programadas nos Estados Unidos durante a fase de grupos, onde enfrentaria Bélgica, Egito e Nova Zelândia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,Twitter, Instagram e Facebook.