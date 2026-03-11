São Paulo inicia era Roger Machado sob pressão e sequência decisiva

O São Paulo iniciou uma nova fase nesta semana com a apresentação do técnico Roger Machado, que já comandou seu primeiro treino após substituir Hernán Crespo no cargo. O treinador terá pouco tempo para ajustes antes da estreia oficial, marcada para esta quinta-feira (12/3), às 20h, contra a Chapecoense, no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo nos primeiros dias no clube, Roger terá desafios importantes fora e dentro de campo. O primeiro deles é conquistar a confiança da torcida. A demissão de Crespo pegou muitos são-paulinos de surpresa, especialmente porque o time vivia seu momento mais estável na temporada.

Mesmo após a eliminação no Campeonato Paulista para o Palmeiras, não havia pressão massiva da torcida pela saída do treinador argentino. Crespo deixou o comando com uma sequência de oito partidas de invencibilidade, incluindo sete vitórias consecutivas.

Além disso, o ambiente político no clube parecia mais tranquilo após um início de temporada marcado por turbulências nos bastidores. Por isso, a mudança no comando técnico, justamente quando o São Paulo ocupa a segunda posição do Brasileirão, gerou desconfiança em parte da torcida e fez Roger iniciar o trabalho com certa resistência.

Dentro de campo, o novo treinador também terá o desafio de manter o bom desempenho da equipe na competição nacional. O primeiro compromisso, contra a Chapecoense, surge como uma oportunidade de começar com vitória. Apesar disso, o confronto não será disputado no Morumbis, tradicional casa do clube.

Na sequência, o calendário promete elevar o grau de dificuldade. Após a estreia, o São Paulo encara o Red Bull Bragantino fora de casa, depois enfrenta o Atlético-MG também como visitante e, na sequência, disputa o clássico contra o Palmeiras.

Sem tempo para treinar o São Paulo

Outro obstáculo será implementar rapidamente suas ideias de jogo. Roger terá pouco tempo de treinamento, já que, em seus primeiros 11 dias no clube, comandará a equipe justamente nesses quatro compromissos. Somente após o clássico contra o Palmeiras, marcado para o dia 21, haverá um intervalo maior para trabalho durante a Data Fifa.

Para aumentar a expectativa em torno de seu trabalho, Roger Machado também elevou o tom do discurso em sua primeira declaração após desembarcar na capital paulista. Ainda no aeroporto, o treinador prometeu lutar por conquistas importantes com o clube.

Além do Campeonato Brasileiro, o São Paulo disputará nesta temporada a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Competições que ampliam a pressão por resultados imediatos.

