Finanças do Botafogo ficam em risco com queda na Libertadores

O Botafogo decepcionou a torcida mais uma vez. Com uma atuação ruim, o Alvinegro perdeu para o Barcelona de Guayaquil, do Equador, por 1 a 0, nesta terça-feira (10), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores. Dessa forma, o Glorioso se despediu da competição de forma precoce e frustrou os planos para a sequência da temporada.

O principal problema da eliminação está no aspecto financeiro. Afinal, o Botafogo vive um período de reformulação e deixou de embolsar 5 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões) pela participação na fase de grupos da Libertadores. A cota na Sul-Americana, aliás, é bem inferior: 900 mil dólares (R$ 5,1 milhões) pela participação na fase de grupos.

O prejuízo financeiro pode causar consequências para o Botafogo no meio do ano. Afinal, o Alvinegro pode precisar fazer caixa de outra forma e não descarta negociar jogadores. No início deste ano, aliás, chegou a cogitar vender o volante Danilo e o meia Montoro. Contudo, o associativo conseguiu impedir John Textor através de uma liminar na Justiça do Rio.

Assim, o Alvinegro terá que se contentar em disputar a fase de grupos da Sul-Americana, que apesar de ser uma competição relevante, ficou um sabor de consolação. Como a Taça Rio, conquistada pelo próprio Glorioso, que foi eliminado nas quartas de final do Carioca.

