Atlético-MG x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O confronto entre Atlético Internacional abre um capítulo importante na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Além disso, o duelo coloca frente a frente dois clubes que chegam pressionados após perderem as finais de seus respectivos campeonatos estaduais.

A Voz do Esporte não perde tempo e inicia a transmissão, ao vivo, a partir das 17h30 (horário de Brasília). Diego Mazur narra a peleja com o auxílio luxuoso do comentarista Kelvin Lucas e do repórter Raphael Almeida.

