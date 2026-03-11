Vitor Roque pode ser poupado pelo Palmeiras antes de possível convocação

O Palmeiras ainda celebra a conquista do Campeonato Paulista, mas já precisa mudar a chave e focar no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe acontece já nesta quinta-feira (12/3), às 19h30, contra o Vasco, em São Januário, pela quinta rodada da competição. Contudo, um dos destaques do título estadual, Vitor Roque pode não estar em campo no Rio de Janeiro.

O atacante apresenta desgaste físico após a decisão e pode ser preservado pela comissão técnica para evitar novos problemas musculares. O jogador já havia enfrentado dificuldades físicas antes da final do Paulistão, depois de tratar lesões sofridas no confronto contra o São Paulo. Mesmo assim, participou da decisão e teve papel decisivo na conquista.

Nesta terça-feira (10/3), Vitor Roque não treinou com o restante do elenco no Allianz Parque. Enquanto o grupo realizou atividades no estádio, o atacante permaneceu na Academia de Futebol do Palmeiras, onde cumpriu um cronograma de recuperação física.

Ausência no Palmeiras, pode prejudicar na Seleção

A gestão da carga de trabalho também leva em consideração o calendário da Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti anunciará na próxima segunda-feira (16/3) a lista para os amistosos contra França e Croácia, considerados os últimos testes antes da Copa do Mundo.

Caso fique realmente fora do duelo diante do Vasco, Vitor Roque terá apenas mais uma oportunidade para reforçar sua candidatura à convocação. Neste caso, o duelo contra o Mirassol, no próximo domingo (15/3).

O atacante já esteve recentemente com a Seleção. Em novembro de 2025, ele acabou sendo convocado e entrou no segundo tempo do empate por 1 a 1 diante da Tunísia, em amistoso internacional.

Além de Vitor Roque, o Palmeiras também avalia preservar outros jogadores na próxima rodada do Brasileirão. Maurício e Andreas Pereira apresentam sinais de desgaste físico e podem ficar fora do duelo no Rio de Janeiro.

