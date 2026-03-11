ASSINE JÁ!
Corinthians ou Flamengo? Carlos Miguel opina sobre maior rival do Palmeiras

O domínio de Flamengo e Palmeiras nas principais competições desta década do futebol brasileiro passou a influenciar até a forma como jogadores enxergam as rivalidades do país. Ao avaliar o cenário recente, o goleiro Carlos Miguel afirmou que o clube carioca se tornou hoje o principal adversário do time paulista — superando a rivalidade histórica com o Corinthians.

A declaração reflete um movimento que segue se consolidando desde 2016, quando os clubes passaram a concentrar títulos relevantes do calendário nacional e continental. Não à toa, tornou-se habitual vê-los criando confrontos frequentes em momentos decisivos.

Questionado sobre qual adversário considera hoje o principal antagonista do Alviverde, Carlos Miguel sequer titubeou. “Flamengo, hoje em dia é disparado. Maior rival do Palmeiras, disparado. No decorrer dos anos, já se criou essa rivalidade”, disse à ESPN.

A resposta, porém, ganha um elemento particular: o goleiro foi revelado nas categorias de base do Corinthians. O Alvinegro paulista é o clube historicamente apontado como arquirrival do Palmeiras.

Decisões reforçam disputa

Os confrontos recentes ajudam a explicar a percepção do goleiro. Em 2025, por exemplo, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, enquanto o Alviverde terminou como vice nas duas competições.

A final continental ocorreu em Lima, em novembro do ano passado, e teve um contexto ainda mais significativo. Campeão com gol de Danilo, o Rubro-Negro se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores — título que também valia para o Alviverde caso erguesse a taça. Os clubes também decidiram a competição em 2021, mas com triunfo paulista.

No recorte mais recente, a dupla levantou os respectivos troféus estaduais em disputa. O Flamengo conquistou a40ª taça do Campeonato Carioca e ampliou a vantagem sobre o Fluminense, que soma 33. No mesmo período, o Alviverde chegou ao 27º título do Campeonato Paulista.

Mesmo com a conquista, o clube ainda tenta alcançar o Corinthians, líder histórico do torneio com 31 taças.

Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Enquanto a rivalidade segue em evidência, os dois clubes voltam o foco para a quinta rodada do Brasileirão. Atual campeão e dono de nove títulos nacionais, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Maracanã. O confronto marca o reencontro de Tite e Gerson com o ex-clube, enquanto o técnico rubro-negro Leonardo Jardim vive situação semelhante do lado oposto.

O Alviverde, por sua vez, entra em campo no dia seguinte. A equipe visita o Vasco em São Januário, quinta-feira (12), às 19h30. O time paulista lidera o campeonato com 10 pontos, empatado com o São Paulo e três à frente do Corinthians.

