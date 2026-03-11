ASSINE JÁ!
Vasco avança em conversas com Marcos Lamacchia por venda da SAF -

O Vasco avançou nas conversas com os representantes de Marcos Lamacchia nas últimas semanas pela venda da SAF. Apesar de algumas divergências pontuais, há otimismo em acordo próximo, de acordo com o “ge”. Dessa forma, as negociações seguem a todo vapor e já há minutas sendo trocadas para a venda de 90% das ações do futebol.

Nas negociações, o Vasco colocou três pilares básicos da negociação: o investidor deve assumir toda a dívida, realizar investimentos para um futebol competitivo e investir em estrutura. Aliás, as partes já chegaram a um acordo sobre o plano de pagamento da recuperação judicial, a composição da dívida tributária e o tamanho da ordem de investimento pela competitividade do futebol e na estrutura do clube.

Atualmente, o Vasco possui uma dívida de pelo menos R$ 1 bilhão. Parte dela está concentrada na recuperação judicial, que prevê plano de pagamento de toda dívida trabalhista em ao menos dez anos. A recuperação judicial, aliás, trouxe fôlego independente para o clube. Contudo, a maior urgência, neste momento, é o equipamento do centro de treinamento, tanto profissional quanto para a base.

A boa relação de Pedrinho com a família Lamacchia é um dos trunfos do Vasco. Não há unanimidade dentro da diretoria vascaína, já que o tema SAF ainda gera debates. Mas há otimismo em relação a aprovação do conselho do próprio clube e contra o veto da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), criada pela CBF para fiscalizar a aplicação de regras do fair play financeiro no Brasil.

