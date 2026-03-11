Veríssimo pegará primeiro voo do Catar para o Brasil para se reapresentar no Santos

O zagueiro Lucas Veríssimo pode finalmente iniciar o retorno ao Brasil nos próximos dias. O defensor do Santos deve embarcar em um voo partindo de Doha, no Catar, rumo a São Paulo após a reabertura parcial do espaço aéreo do país. A viagem está prevista para acontecer no dia 12 de março.

O retorno do jogador vinha sendo dificultado pela instabilidade na região causada pelo conflito no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel. Diante da situação, o espaço aéreo do Catar passou por restrições, limitando drasticamente o número de voos comerciais.

Nos bastidores, a diretoria do Santos mantém cautela em relação ao cronograma de viagem. O clube já tentou diversas vezes antecipar o retorno do defensor, mas esbarrou em cancelamentos e na baixa disponibilidade de passagens. Em alguns casos, bilhetes chegaram a ser comprados, mas acabaram cancelados posteriormente.

Se o embarque for confirmado e Veríssimo chegar ao Brasil nesta quinta-feira. O plano é que ele se apresente no CT Rei Pelé na sexta-feira. Ainda assim, a tendência é que o zagueiro não tenha condições de atuar no clássico contra o Corinthians, marcado para domingo, na Vila Belmiro.

Lucas Veríssimo com dificuldades de se apresentar no Santos

A situação dos voos segue limitada. Afinal, a Qatar Airways, principal companhia aérea do país, liberou apenas algumas rotas estratégicas. Entre os destinos estão Aeroporto de Heathrow, em Londres, e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque. No momento, apenas um voo com destino ao Brasil está programado, com chegada prevista em Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos.

Outro fator que dificultou o retorno imediato foi a decisão da família do jogador. A esposa de Veríssimo afirmou que todos deixariam o país juntos, descartando a possibilidade de o atleta viajar sozinho. Além dela, o zagueiro vive em Doha com dois filhos e uma funcionária da família.

O Santos acertou recentemente a contratação definitiva do defensor, que tem 30 anos. O clube desembolsará cerca de R$ 24 milhões para garantir o jogador por pelo menos três temporadas. Aliás, o valor estará sendo pago de forma parcelada ao Al-Duhail até 2029.

Antes de retornar ao futebol brasileiro, Veríssimo atuava no Catar desde 2024, quando deixou o Corinthians para defender o Al-Duhail. Nesta temporada, ele estava emprestado ao Al-Wakrah.

O conflito que afetou a região começou no dia 28 de fevereiro e já provocou milhares de mortes em território iraniano, segundo informações divulgadas pela mídia estatal do país, ampliando a tensão e impactando também a logística de viagens internacionais.

