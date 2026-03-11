Flamengo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Após praticamente duas semanas, o Brasileirão está de volta, agora para a quinta rodada. E o Maracanã vai receber nesta quarta-feira (10/3) um grande jogo entre campeões estaduais: Flamengo e Cruzeiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) para este jogaço, que conta com ingredientes de sobra. Afinal, os treinadores dos times são exatamente os técnicos anteriores do adversário em questão.

A Voz do Esporte acompanha tudo, ao vivo, a partir de 20h. Pedro Casagrande está confirmado na narração. Diogo Martin assume a bronca nos comentários. O internacionalista André Bachá, por sua vez, garante as melhores reportagens.

