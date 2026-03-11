Reforços ficam à disposição e pedem passagem no Fluminense

O Fluminense pode ter novidades para os próximos jogos. Recém-contratados, o zagueiro Julián Millán, o volante Alisson e o centroavante Rodrigo Castillo foram regularizados e ficaram à disposição do técnico Luis Zubeldía pela primeira vez. Dessa forma, o trio pode jogar contra o Remo, nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão.

O trio chegou para brigar pela titularidade e aumentar as opções do técnico Luis Zubeldía. Eles, aliás, ficaram disponíveis em meio a um momento de baixa dos titulares. Na defesa, por exemplo, Millán será concorrente direto de Freytes, um dos nomes mais criticados pela torcida. No ataque, Castillo chega para ser a referência e suprir a carência de um camisa 9 “matador”.

A disputa mais complicada é de Alisson. Afinal, o Fluminense tem muitas opções no meio-campo e, inicialmente, ele chegou para compor o elenco. Contudo, com as lesões de Bernal e Nonato, ele vê uma brecha para disputar a posição e ser a primeira opção de reposição para Martinelli e Hércules. Ele, aliás, trabalhou com Zubeldía no São Paulo, onde era titular até o início deste ano.

Além disso, ainda há a chance de Arana e Savarino assumirem a titularidade — algo esperado desde o início do ano. Ambos foram as principais contratações da janela. Arana disputa posição com Renê, enquanto Savarino tem a capacidade de atuar nas duas pontas do ataque e pode entrar tanto na vaga de Serna quanto no lugar de Canobbio. A dúvida, no entanto, é quem vai sair.

