Vasco x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo de opostos na tabela, Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12/3), às 19h30, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão vive um momento mágico, já que venceu o Campeonato Paulista no último final de semana e lidera o Brasileirão. Já o Cruz-Maltino amarga a lanterna da competição e precisa dar um resultado de imediato para sua torcida para apagar o incêndio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere

Como chega o Vasco

O Vasco vive um início de Brasileirão preocupante, ocupando a última olocação com apenas um ponto conquistado em quatro jogos. Assim, para mudar os ânimos, a torcida aposta no técnico Renato Gaúcho, substituto de Fernando Diniz, que fará sua estreia após a eliminação da equipe na semifinal do Carioca.

Fora desde que passou por grave lesão no joelho, o volante Jair ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Apesar disso, a tendência é que Renato Gaúcho promova algumas mudanças no time, tanto que testou uma formação com três volantes e sem centroavante fixo. Com Brenner e Spinelli sem engrenar, o treinador pode promover a entrada de David como homem de referência.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o Palmeiras lidera o campeonato com dez pontos e segue invicto, acumulando três vitórias e um empate. Além disso, o time de Abel Ferreira também chega embalado com a conquista do Paulistão em cima do Novorizontino e tenta manter esta empolgação para manter a ponta da tabela.

O técnico Abel Ferreira aguarda pela recuperação do meio-campista Maurício, substituído com dores no pé, e ainda não pode contar com o atacante Paulinho, em reta final na fase de recondicionamento físico após operar a perna direita. Além disso, Vitor Roque e Andreas Pereira apresentaram desgaste muscular e podem ser preservados.

VASCO X PALMEIRAS

Brasileirão 2026 – 5ª rodada

Data e horário: 11/3/2026 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, David e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício (Allan) e Arias; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

