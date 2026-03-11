Flamengo mantém olho no mercado em busca de centroavante

O Flamengo segue monitorando o mercado em busca de um centroavante. Apesar da mudança de treinador, o desejo pela contratação de mais um jogador para a posição permanece o mesmo, de acordo com o “ge”. O técnico Leonardo Jardim, aliás, já conversou com a diretoria sobre a necessidade de reforçar a posição — pedido que já havia sido feito pelo antecessor Filipe Luís.

Contudo, a troca no comando deve mudar a forma como o Flamengo vai agir no mercado. Afinal, o clube não conseguiu contratar um nome para a posição por dois motivos: dificuldades por causa do perfil definido pelo técnico Filipe Luís e o orçamento limitado após a compra de Lucas Paquetá, que custou 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões).

Filipe Luís definiu um perfil com nomes de peso e que demandariam alto investimento. Dessa forma, o Flamengo tentou Kaio Jorge, mas não chegou a um acordo com o Cruzeiro. Depois, tentou Taty Castellanos, que optou por seguir na Europa e acertou com o West Ham, da Inglaterra. Por fim, arriscou em Richarlison, que recusou e também decidiu permanecer no Tottenham, da Inglaterra.

Porém, a troca no comando pode mudar o perfil buscado e facilitar a vida da diretoria do Flamengo. Afinal, Leonardo Jardim se mostrou mais flexível quanto ao perfil e permitirá ao departamento de scouting buscar opções para que ele aprove. Assim, o Rubro-Negro monitora o mercado interno, já que tem até o dia 27 de março para contratar.

