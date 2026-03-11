Corinthians x Coritiba, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians encara o Coritiba nesta quarta-feira (11/3), às 21h30, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão está na terceira colocação, com sete pontos, e sonha com a ponta da tabela da competição. Em contrapartida, o Coxa é 0 12°, com quatro pontos somados, mas vem de dois jogos sem vitória no torneio de pontos corridos.

A Voz do Esporte acompanha o embate, ao vivo, a partir de 20h, direto da arena do Timão. Ricardo Froede, com seu enorme talento, narra. O comentarista Cleyton Santos também estará no local da ocorrência, garantindo sempre boas ponderações. Rogério Souza, por sua vez, assegura as melhores reportagens.

