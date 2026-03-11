Canal argentino celebra eliminação do Botafogo na Libertadores

A eliminação precoce do Botafogo na Libertadores foi um alívio para os argentinos. O canal “Tyc Sports” comemorou a queda do Alvinegro e destacou que a derrota para o Barcelona de Guayaquil, do Equador, por 1 a 0, nesta terça-feira (10), no Nilton Santos, foi uma boa notícia para o Boca Juniors. Contudo, uma má para o River Plate.

“Isso é uma boa notícia para o Boca (Juniors), que evita enfrentar um dos tão temidos brasileiros tanto na fase de grupos como nas fases seguintes. A Copa Sul-Americana, em contrapartida, soma uma novo temido time que poderia medir forças com o River Plate na fase de grupos”, disse o canal na publicação sobre o jogo.

No pote 1 da fase de grupos da Libertadores, o Boca Juniors ainda pode pegar um brasileiro. Afinal, Corinthians e Cruzeiro estão no pote 2, enquanto Mirassol está no pote 4. Contudo, as eliminações precoces de Botafogo e Bahia na fase preliminar trouxe alívio para os vizinhos sul-americanos. O Glorioso, aliás, agora pode aparecer no caminho do River Plate, na Sul-Americana.

Após empatar o jogo de ida por 1 a 1, o Botafogo teve a chance de decidir a classificação dentro de casa. Contudo, o Alvinegro foi surpreendido com um gol com menos de 10 minutos e não conseguiu reagir. Com uma atuação ruim, o Glorioso não criou muitas chances claras e, nas vezes que chegou, parou no goleiro do time equatoriano. Dessa forma, se despediu da competição continental.

