Allan Souza e Jordana Holleben reatam casamento após separação com medida protetiva

Um ano depois de uma separação que ganhou repercussão judicial, Allan Souza e a influenciadora Jordana Holleben decidiram retomar o casamento. O volante, que pertence ao Flamengo e atua por empréstimo no Corinthians, voltou a viver com a ex-mulher após um período marcado por denúncias, registros policiais e conflitos expostos publicamente.

Quando a separação veio a público, reportagem do Jornal Extra revelou acusações feitas pela influenciadora contra o jogador. Jordana afirmou que sofreu agressões e, à época, conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra Allan. Na mesma fase, ela também relatou dificuldades relacionadas à pensão dos dois filhos do casal.

Agora, segundo informações do portal, os dois estão alinhados em reorganizar a vida em comum. Embora mantenha base profissional e amigos no Rio de Janeiro — onde recentemente se tornou sócia de uma clínica de estética — Jordana começou a procurar apartamento em São Paulo. Ela quer viver próxima ao volante, que se mudou após ida ao Corinthians.

Allan e Jordana separados

O volante chegou a iniciar relacionamento com a dentista Luiza Watson, ex-namorada do ator Cauã Reymond, durante o período em que esteve solteiro. Inclusive, deu indícios que a relação vingaria após conhecer a família da então parceira.

Holleben, por sua vez, seguiu outro caminho naquele momento. Ela passou a se aproximar das amigas e também buscou orientação religiosa com a missionária Adenacia. A líder também aconselhou Bruna Biancardi na reconciliação com Neymar e orientou Karoline Lima quando ela cogitou retomar a relação com Léo Pereira.

Divórcio e acusações

Jordana registrou boletim de ocorrência contra o jogador por violência doméstica e psicológica na época do divórcio. Segundo o documento, divulgado publicamente à época, a denúncia ocorreu depois que o volante entrou na casa que pertencia ao casal e levou os filhos — de seis e dois anos — a força e sem autorização.

Após o episódio, ela procurou a Delegacia da Mulher e solicitou proteção judicial — concedida dias depois. Holleben chegou a se manifestar publicamente sobre o caso em um longo desabafo nas redes sociais.

“[…] Não tive outra escolha senão pedir uma medida protetiva contra a pessoa com quem estive desde os 17 anos. Mas, como mencionei, hoje escrevo com o coração fortalecido. Recebi a confirmação de que nós, mulheres, não estamos sozinhas. Que temos força necessária para romper anos de abuso psicológico, agressões verbais e não aceitar qualquer tipo de violência”.

O jogador negou qualquer agressão, embora, ainda segundo o Extra, apresentasse resistência ao processo de divórcio. Eles estavam casados desde 2018.

Pensão e relação com os filhos

Posteriormente, Jordana voltou a acusá-lo publicamente. Ela afirmou que os filhos não estavam recebendo pensão e disse que o atleta alegava estar “apertado”, embora naquele momento fosse jogador do Flamengo e recebesse salário em torno de R$ 1 milhão.

Em outra manifestação pública, a influenciadora também afirmou que Allan não procurava pelas crianças. Jordana ainda relatou que precisou reorganizar a rotina da família e buscou uma escola mais barata para os filhos após conversas com o então ex-marido sobre os custeamentos com educação.

“[…] Em relação aos meus filhos, eu falei, implorei, te pedi para passar um fim de semana com meus filhos, porque eles choram pelo pai. Ele mora a cinco minutos da casa dos filhos, já teve várias folgas, e ainda não pegou os filhos. O pai alega não poder passar um fim de semana com os filhos, mas ontem teve folga e estava num beach club ostentando (…)”.

