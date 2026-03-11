Corinthians tenta equacionar dívida para avançar em renovação de Depay

O Corinthians planeja avançar nas conversas para renovar o contrato de Memphis Depay assim que resolver o impasse financeiro com o Talleres, da Argentina, referente à contratação do meia Rodrigo Garro. Internamente, a diretoria considera a situação do atacante holandês como uma das principais prioridades após a conclusão desse acordo.

Para iniciar as tratativas, o clube precisará primeiro alinhar os valores que ainda deve ao camisa 10. Atualmente, a dívida com Memphis, envolvendo luvas e bônus por metas esportivas, gira em torno de R$ 40 milhões.

Mesmo com o montante em aberto, o jogador de 32 anos tem demonstrado compreensão com o momento financeiro do clube. O estafe do atacante aguarda a definição do caso com o Talleres para, então, discutir a forma de pagamento do que está pendente e abrir caminho para a renovação contratual.

A expectativa nos bastidores é que, após a definição de um modelo de parcelamento da dívida, as conversas avancem naturalmente. Paralelamente, o Corinthians também busca no mercado uma empresa parceira que possa ajudar a bancar parte dos salários do atleta.

Atualmente, a Esportes da Sorte participa do pagamento dos vencimentos do holandês. No entanto, o contrato da empresa com o clube já não prevê a responsabilidade por um reforço de grande impacto midiático, como ocorreu no momento da contratação.

Depay quer seguir no Corinthians

Apesar do cenário financeiro delicado, Memphis demonstra interesse em continuar no Brasil. O atacante tem vínculo com o Corinthians até 20 de julho de 2026 e já sinalizou o desejo de estender sua permanência. Adaptado ao país, ele criou forte identificação com o clube e com a torcida.

A recente chegada de jogadores com quem o holandês atuou no futebol europeu também fortalece essa possibilidade. Os reforços Zakaria Labyad e Jesse Lingard, ambos próximos de Memphis, são vistos internamente como fatores que podem contribuir para a continuidade do atacante no elenco.

Além disso, o próprio jogador estaria disposto a renegociar algumas condições contratuais. A ideia inclui revisar determinadas cláusulas e até abrir mão de alguns privilégios, desde que o Corinthians apresente um projeto esportivo consistente.

Nesse contexto, a formação de um elenco competitivo e a ambição por títulos também pesam na decisão do atleta. A diretoria alvinegra, por sua vez, entende que manter um contrato exatamente nos moldes atuais pode não ser sustentável financeiramente, mesmo reconhecendo o impacto técnico do camisa 10.

A tendência é que o clube tente resolver a situação antes da Copa do Mundo, evitando que o tema se arraste ao longo da temporada.

Desde que chegou ao Corinthians, Memphis Depay soma números expressivos. Em 74 partidas disputadas, o atacante marcou 19 gols e deu 15 assistências. No período, também conquistou três títulos: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2025, além da Supercopa do Brasil no início desta temporada.

