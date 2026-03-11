São Paulo x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (12/3), às 20h, no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o segundo colocado da competição e busca a liderança em caso de vitória e tropeço do rival Palmeiras. Já o time catarinense está na nona posição e tenta juntar os cacos após o vice-campeonato estadual para o Barra.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o São Paulo

O São Paulo está na segunda colocação do Brasileirão, com 10 pontos conquistados em quatro rodadas. O time também segue invicto na competição, acumulando três vitórias, um empate, seis gols a favor e apenas dois contra. Contudo, não terá ao seu lado o Morumbis, que passa por uma troca de gramado. Assim, o Tricolor vai mandar este embate no Canindé, casa da Portuguesa.

Além disso, a expectativa fica por conta da estreia de Roger Machado. Afinal, o treinador chegou na última terça-feira (10/3) e já terá seu primeiro desafio no comando do Tricolor. De desfalques, Lucca será reavaliado após apresentar dores na coxa direita e o centroavante Ryan Francisco cumpre cronograma de recondicionamento físico na reta final de recuperação de cirurgia no joelho. Entretanto, ainda não se sabe se o técnico vai fazer mudança significativas na equipe principal.

Como chega a Chapecoense

A Chapecoense ocupa atualmente a nona posição na tabela de classificação, somando cinco pontos em três jogos disputados. A equipe mantém-se invicta com uma vitória e dois empates, com oito gols marcados e seis sofridos no torneio. Contudo, vem de um doloroso vice-campeonato estadual, ao perder o título para o Barra.

Para esta partida, o técnico Gilmar Dal Pozzo terá quase força máxima para montar o time, sem jogadores suspensos. Os únicos desfalques ficam por conta de Bruno Mathias e Mancha, que já estão há algum tempo no departamento médico.Aliás, no elenco há atletas que já atuaram no rival, como o goleiro Léo Vieira, formado em Cotia, e o meia-atacante Jean Carlos, com passagem discreta pelo Tricolor em 2016.

SÃO PAULO X CHAPECOENSE

Brasileirão 2026 – 5ª rodada

Data e horário: 12/3/2026 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla e Lucas; Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado.

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Everton, Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Camilo, Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Ítalo e Neto Pessoa (Marcinho). Técnico: Gilmar Del Pozzo.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Weber Felipe Silva (PR)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

