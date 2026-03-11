Flamengo contrata Fred Nantes, ex-Conmebol, como CEO do Maracanã

O Flamengo fez mudanças na administração do Maracanã. Dessa forma, o Rubro-Negro contratou Fred Nantes, ex-diretor de competições da Conmebol, para assumir o cargo de CEO do estádio, segundo o jornalista Diogo Dantas, do “O Globo”. Assim, ele ocupará a função que era de Severiano Braga, que mudou de ocupação.

Agora, Severiano Braga atuará ao lado de Fred Nantes, mas ocupando o cargo de administrador do estádio. O ex-dirigente da Conmebol, por sua vez, será o diretor-geral do consórcio. Embora seja uma função diferente do que ocupou ao longo da carreira, ele possui uma vasta experiência que ajuda a explicar a decisão do Flamengo.

Fred Nantes atuava na Conmebol desde 2018, quando passou a trabalhar na diretoria responsável pelas competições de clubes. Em 2021, portanto, se tornou de fato diretor de competições e operações. Assim, ele permaneceu no posto até 2025, quando deixou a entidade. Ele ficou conhecido por ser o rosto brasileiro nos sorteios das competições da entidade sul-americana.

Nascido no Rio Grande do Sul, Fred Nantes teve participação importante na organização da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Afinal, durante o torneio, trabalhou na área de competições e foi responsável por atividades como organização do calendário, preparação dos gramados e coordenação das estruturas dos estádios e centros de treinamento.

Além disso, possui a certificação de árbitro nível 3 da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF). Afinal, é professor de educação física. Ele também atuou como gerente da Arbitragem dos Jogos Pan-Americanos de 2007, realizado no Rio de Janeiro. Depois, atuou como gerente de planejamento de competições da candidatura do Rio às Olimpíadas de 2016.

