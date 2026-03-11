Modelo reage após curtida polêmica de Neymar; caso expõe outras interações do astro

A repercussão da curtida de Neymar em fotos da modelo francesa Pauline Tantot ganhou um novo capítulo quando a própria influenciadora decidiu reagir à polêmica. Sem entrar diretamente na discussão, ela se restringiu a usar dois emojis bocejando em uma postagem que comentava o episódio — o mesmo que o camisa 10 usou para se pronunciar publicamente.

Na contramão da francesa, que comentou de forma indireta, o camisa 10 do Santos afirmou que a curtida ocorreu sem intenção. Ele ainda criticou a forma como esse tipo de interação costuma ganhar dimensão nas plataformas digitais.

“Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso (amigos me avisaram)… Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso! Hoje em dia, é muito doentio a forma como reagem a curtidas no Instagram (que, por incrível que pareça sirva pra isso)”, disse.

A relação da modelo com o futebol

Tantot acompanha o atacante nas redes sociais justamente por demonstrar interesse pelo universo do futebol. Torcedora do PSG, ela costuma frequentar estádios e acompanhava jogos no período em que o brasileiro atuou no clube.

Um post compartilhado por Pauline (@popstantot)

Interações de Neymar entram no debate

Com o caso em evidência, usuários passaram a recuperar outras curtidas recentes do jogador em perfis femininos. Uma delas, segundo informou o Jornal Extra, ocorreu em 15 de janeiro deste ano, quando o astro reagiu a uma publicação da influenciadora Alexia Salas.

A jovem reúne mais de um milhão de seguidores no Instagram e mantém também uma conta em plataforma onde vende conteúdos exclusivos para fãs. Na biografia, ela afirma: “Mal posso esperar para conversar com todos. Quero compartilhar meu lado divertido. Sejam gentis comigo, tenho apenas 19 anos”.

Alexia inclusive comemorou a interação do jogador em suas redes sociais. Torcedora do Manchester United, ela publicou um vídeo com uma bola de futebol, marcou o jogador e escreveu: “Oi, Neymar”.

Usuários também mencionaram uma curtida do atleta em um vídeo da criadora de conteúdo adulto Yolo Lary. Neste caso, a interação ocorreu três dias antes do atacante anunciar que Bruna Biancardi estava grávida de Mel, em dezembro de 2024.

A influenciadora costuma aparecer nas redes com a camisa do Real Madrid, e a interação permanece visível na plataforma. O like também foi noticiado pelo Extra.

