Cruzeiro perde Kaio Jorge para duelo contra o Flamengo no Maracanã

O Cruzeiro terá uma baixa importante para o confronto contra o Flamengo nesta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Kaio Jorge não participará da partida marcada para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã, após sofrer um trauma no pé direito. Com isso, o jogador foi vetado pelo departamento médico e não viajou com o restante da delegação.

Atualmente, o camisa 19 é o principal goleador do Cruzeiro em 2026. Ao todo, o atacante marcou oito vezes ao longo da temporada, incluindo um gol no Brasileirão diante do Mirassol. Por outro lado, a maior parte dos seus gols aconteceu no Campeonato Mineiro, competição em que terminou como artilheiro.

Além disso, a ausência do atleta representa uma perda significativa para o setor ofensivo da equipe. O jogador vive bom momento na temporada e se consolidou como uma das principais peças do time. Dessa forma, a comissão técnica precisará reorganizar o ataque para enfrentar um adversário direto na competição.

Opções do Cruzeiro para o ataque

Diante da ausência do titular, o técnico Tite analisa alternativas para recompor o setor ofensivo. Entre os nomes disponíveis no elenco aparecem Néiser Villarreal e Chico da Costa, que podem ganhar espaço na equipe. Assim, a definição da formação ofensiva deve acontecer apenas próximo ao horário da partida.

Entretanto, o problema não se limita apenas à ausência de Kaio Jorge. O Cruzeiro chega para o confronto com outras baixas importantes no elenco, o que reduz as opções disponíveis para a comissão técnica montar a equipe.

O atacante Bruno Rodrigues segue em recuperação após sofrer um estiramento na coxa direita. Já o volante Lucas Romero está fora, pois trata uma fratura na costela esquerda sofrida no clássico diante do Cruzeiro, no último domingo. Dessa maneira, ambos continuam em tratamento médico e ainda não têm retorno confirmado.

Além disso, o lateral-direito William cumprirá suspensão automática depois de ter sido expulso na partida contra o Corinthians. Portanto, a equipe mineira terá pelo menos quatro desfalques para o duelo no Rio de Janeiro, o que aumenta o desafio diante do Flamengo.

