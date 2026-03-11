ASSINE JÁ!
Vídeo! Papa Leão XIV viraliza com camisa do Flamengo durante audiência no Vaticano

Uma camisa do Flamengo apareceu de forma inesperada durante a audiência geral realizada nesta quarta-feira (11) na Praça São Pedro, no Vaticano. Em meio à multidão reunida para o encontro semanal, um fiel lançou o uniforme em direção ao Papa Leão XIV, que reagiu rapidamente e conseguiu segurá-lo no ar diante dos peregrinos.

O gesto, apesar de breve, despertou curiosidade entre os presentes e viralizou nas redes sociais. Ao observar o uniforme vermelho e preto, o Papa institivamente perguntou a colaboradores se a camisa pertencia ao Milan, da Itália. A dúvida tem explicação simples: os dois clubes têm uniformes rubro-negros.

A audiência costumeiramente reúne milhares de fiéis de diversos países e, entre eles, havia um grande número de brasileiros.

Saudação aos brasileiros

Após o episódio, o Papa, então, dirigiu uma mensagem específica aos peregrinos brasileiros. O pontífice mencionou diretamente grupos vindos do Brasil e deu-lhes boas-vindas ao encontro.

“Dou as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa presentes na Audiência de hoje. De modo especial aos grupos provenientes do Brasil. Obrigado por estarem aqui, entre tantos outros fiéis vindos de todo o mundo. Quando regressarem aos seus países, guardem esta experiência de unidade e, movidos pela Caridade de Cristo. Sejam sempre homens e mulheres que buscam a comunhão e a paz. Deus os abençoe!”, disse.

 

 

Papa e Flamengo, relação antiga

Além da tradicional imagem do Papa João Paulo II, com a bandeira do Flamengo, houve mais recentemente outra ação envolvendo o uniforme rubro-negro em audiência papal. Isso porque em novembro de 2023, o engenheiro Paulo Cesar Junior entregou a camisa do clube ao então Papa Papa Francisco durante outra cerimônia no Vaticano.

Paulo Cesar visitava a Europa acompanhado da esposa, Isabella. Para participar da audiência papal, o casal precisou enviar um pedido por e-mail meses antes. O engenheiro saiu do Brasil sem saber se conseguiria chegar perto do pontífice, mas com ideias para, se conseguisse, atrair sua atenção.

Rubro-negro por influência do pai e do irmão André, ele costuma viajar com camisas do clube e levou quatro na ocasião. A ideia inicial era usá-las em visitas a estádios europeus como o Parc des Princes, do PSG, e o San Siro, utilizado pelo Milan e Inter de Milão.

A decisão de entregar uma das camisas ao Papa surgiu apenas quando ele percebeu a possibilidade de se aproximar durante a cerimônia. O torcedor acreditou que as cores poderiam chamar a atenção do argentino que era apaixonado por futebol e pelo San Lorenzo.

“Na hora da bênção final, eles perguntaram se tínhamos alguns objetos que gostaríamos abençoar. Tirei a camisa e botei junto com alguns objetos que compramos para presentearmos amigos. Ele fez a bênção final e falei: “Cara, a camisa do Flamengo está abençoada, e nesse ano vamos ser campeões brasileiros”, disse o torcedor ao ge à época.

