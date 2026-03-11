Vizinhos denunciam Rodri por uso de drones e invasão de privacidade

O volante Rodri, do Manchester City, virou alvo de uma investigação da polícia inglesa após denúncias de seus vizinhos sobre o uso indevido de drones. Moradores de um edifício em Salford, no centro de Manchester, alegam que o jogador invade a privacidade dos apartamentos com o dispositivo. Segundo o jornal “Daily Mail”, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 foi flagrado pilotando o equipamento da varanda de sua cobertura.

Relatos indicam que o drone sobrevoou janelas de diversos andares, causando desconforto entre os inquilinos. Um dos vizinhos afirmou ao jornal “The Sun” que a situação saiu do controle:

“Minha esposa está muito nervosa. Uma das vantagens de morar tão alto é que ninguém consegue nos ver, mas agora Rodri e seu drone estão nos incomodando”, desabafou o morador.

Outro residente relatou ter visto luzes verdes piscando na janela do 34º andar durante a noite.

Rodri ignora regras de aviação e gera revolta em grupo de moradores

A insatisfação dos vizinhos transbordou para o grupo de WhatsApp do condomínio, onde fotos do atleta pilotando o drone na varanda foram compartilhadas. Alguns moradores acusam o jogador de assédio e infração de leis locais. Na Grã-Bretanha, a Autoridade de Aviação Civil (CAA) exige que pilotos de drones respeitem a privacidade alheia, além de obrigar o registro e a realização de um exame escrito para a operação dos dispositivos.

Até o momento, a polícia de Manchester colhe depoimentos para entender a gravidade das perturbações causadas pelo atleta. O Manchester City não se pronunciou oficialmente sobre o caso extra-campo de seu capitão. Enquanto a investigação avança, Rodri segue focado nos compromissos da equipe, que enfrenta o Real Madrid nesta quarta (11) pela Champions League, em meio ao clima pesado com os moradores de seu próprio prédio.

