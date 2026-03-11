ASSINE JÁ!
Grêmio enfrenta oposição de clubes para entrada na Futebol Forte União

O Grêmio discute internamente a possibilidade de deixar o bloco da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) para buscar integração à Forte Futebol União. A diretoria tricolor pretende apresentar o assunto ao Conselho Deliberativo do clube em uma reunião que ainda terá data definida. Inicialmente, o encontro estava previsto para acontecer em meados de março, porém acabou retirado da agenda oficial.

A movimentação faz parte de uma estratégia que envolve o futuro da organização das ligas do futebol nacional. Enquanto isso, o grupo da Forte Futebol União já conta com a presença do rival estadual do Grêmio, o Internacional. Dessa forma, a eventual mudança representaria uma alteração significativa no posicionamento político do clube dentro das negociações comerciais do futebol brasileiro.

Atualmente, a Forte Futebol União reúne diversas equipes tradicionais do país, entre elas Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza e Athletico-PR. O bloco também conta com clubes de outras divisões, ampliando o alcance das negociações comerciais e de direitos de transmissão.

Clubes questionam possível entrada do Grêmio

Mesmo antes de qualquer decisão oficial, a possibilidade de adesão gremista já provocou reações entre integrantes da própria FFU. Alguns clubes demonstraram preocupação com o processo de entrada de novos membros, especialmente em relação aos critérios que devem seguir para ampliar o grupo.

O Goiás foi o primeiro a se opor. O Esmeraldino encaminhou uma notificação extrajudicial defendendo que a aprovação de qualquer novo participante ocorreria após uma discussão formal entre os clubes que já fazem parte da organização. Assim, o objetivo seria garantir que todas as decisões sejam tomadas coletivamente.

Enquanto o Goiás tentava resolver o caso fora dos tribunais, com o CSA foi o contrário, já que o levou à Justiça. O clube pede o direito de participar das deliberações relacionadas à possível inclusão de novas equipes na liga. A principal preocupação envolve a divisão de receitas entre os integrantes.

De acordo com representantes do clube alagoano, o aumento no número de clubes poderia reduzir a parcela financeira destinada às equipes de menor orçamento. Portanto, a discussão envolve não apenas aspectos políticos da liga, mas também o impacto direto na distribuição de recursos.

Diante desse cenário, o Grêmio ainda analisa os possíveis benefícios e impactos da mudança antes de tomar uma decisão definitiva. Enquanto isso, o tema segue em debate nos bastidores do futebol brasileiro, que continua em processo de reorganização estrutural para os próximos anos.

