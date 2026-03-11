Cuesta e Saldivia concorrem à vaga no time titular do Vasco em reestreia de Renato

Os zagueiros Alan Saldivia e Carlos Cuesta disputam uma vaga na defesa titular do Vasco para compor a dupla de zaga ao lado de Robert Renan. O técnico Renato Gaúcho esboça uma formação diferente para a sua reestreia no comando do Cruz-Maltino. Isso porque, na primeira semana em que conduziu os treinos, o profissional decidiu utilizar um esquema com três volantes. O intuito é fortalecer a parte defensiva e aprimorar a marcação no setor criativo.

Alan Saldivia foi titular nas duas últimas partidas do clube de São Januário, pois o colombiano não reunia suas melhores condições físicas devido a dores no joelho direito. Apesar disso, o camisa 46 concluiu a recuperação e já está apto para retornar aos gramados e integrar os treinamentos e as relações dos jogadores disponíveis.

Os principais desafios do novo treinador são corrigir a instabilidade defensiva e permitir que a equipe tenha mais equilíbrio. Entre as modificações mais prioritárias que deseja realizar, Renato Gaúcho pretende ajustar a exposição defensiva, já que o Cruz-Maltino levou 12 gols em 13 partidas até esta fase da temporada. As vulnerabilidades que envolvem a bola aérea são outros pontos de atenção da nova comissão técnica.

Primeiros treinos no Vasco

O comandante promove testes físicos com os jogadores quase diariamente e vem criando o hábito de conversar com eles e orientá-los. Principalmente sobre posicionamento com os atletas que compõem o setor ofensivo. Nos bastidores, os relatos foram de aceitação ao trabalho do técnico, de 63 anos. Além disso, a receptividade do elenco com o profissional foi positiva.

O Vasco entra em campo nesta quinta-feira (12), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, com o objetivo de quebrar uma longa escrita diante do Palmeiras. Afinal, o jejum de vitórias sobre o Alviverde já ultrapassa dez anos. A partida também simbolizará a reestreia de Renato Gaúcho pelo Cruz-Maltino, pois o treinador inicia a terceira passagem no comando da equipe.

Dar fim à escrita negativa seria representativo para o clube de São Januário. Isso porque, além de extinguir o jejum, poderá simbolizar uma injeção de confiança ao elenco. Até mesmo ser o ponto de partida para uma reação no Campeonato Brasileiro, resposta que demonstra ser crucial para a sua situação no torneio.

