Remo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Remo e Fluminense duelam nesta quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileiro. Enquanto o Leão busca o primeiro triunfo na Série A, o Tricolor tenta encostar no pelotão de frente da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Ambas as equipes entram em campo sob desconfiança após amargarem o vice-campeonato em seus respectivos estaduais. Apesar de entrarem como favoritos nos torneios locais, os clubes perderam os títulos para os seus maiores rivais e agora focam na reabilitação nacional.

O time azulino ainda persegue a primeira vitória na elite. Com três empates e uma derrota, o Remo aposta no fator casa e no início do trabalho de Léo Condé para converter o equilíbrio das últimas atuações em três pontos.

Em contrapartida, o Fluminense ostenta um retrospecto recente favorável na competição. Sob o comando de Luis Zubeldía, o Tricolor soma três vitórias nos últimos cinco jogos, embora a torcida ainda cobre maior eficiência ofensiva após a derrota no estadual.

Como chega o Remo

O técnico estreante Léo Condé assume o comando do Remo com o desafio imediato de ajustar o elenco diante de ausências importantes. Devido a uma cláusula contratual, o treinador não poderá escalar o zagueiro Kayky nem o volante Freitas, uma vez que o Fluminense detém os direitos econômicos de ambos os atletas.

Nesse cenário de reformulação, Condé inicia oficialmente seu trabalho após observar, das tribunas, a derrota azulina para o rival Paysandu na final do Campeonato Paraense. Ele substitui Juan Carlos Osório com a missão de elevar o moral da equipe para o restante da temporada.

Como chega o Fluminense

Do outro lado do confronto, o Fluminense também tenta superar a recente frustração pela perda do título carioca para o Flamengo. Para buscar a vitória, o técnico Luís Zubeldía conta com o retorno de peças fundamentais e a integração total dos seis reforços contratados para este ano.

Dando ainda mais opções ao comandante tricolor, a regularização de Julián Millán, Alisson e Rodrigo Castillo permite que o trio fique à disposição no banco de reservas.

Eles se somam a Jemmes, Guilherme Arana e Savarino na lista de relacionados, sendo que alguns destes nomes, inclusive, devem aparecer entre os titulares que iniciam a partida.

REMO x FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 5ª rodada

Data e horário: 12/03/2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Mangueirão, Belém, Pará

REMO: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Cufré; Picco, Patrick de Paula, Marcelinho e Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro. Técnico: Matheus Curopos.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes (Millán) e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Rodrigo Castillo. Técnico: Luís Zubeldía.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)