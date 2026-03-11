Jorginho revela origem de pênalti com pulinho: “Foi numa brincadeira”

O volante Jorginho explicou nesta terça (10) como criou o famoso pulinho nas cobranças de pênalti que virou sua marca registrada. Em encontro com torcedores, o meio-campista do Flamengo revelou que a técnica surgiu durante o período em que atuava no Napoli, na Itália.
“Faz uns 10 anos. Foi algo feito numa brincadeira. Lembra do zagueiro Henrique, da seleção brasileira e do Palmeiras? A gente jogava junto no Napoli e depois do treino sempre ficávamos fazendo brincadeiras”, contou o jogador.
Segundo o atleta, o instinto falou mais alto durante uma disputa particular com o defensor brasileiro após as atividades oficiais.
“Quando eu fui bater, pensei: ‘Preciso zoar com ele’. Na hora que fui chegando na bola eu pulei e bati”, detalhou Jorginho.
O sucesso da brincadeira chamou a atenção até de goleiros experientes, como o espanhol Pepe Reina, que duvidou que o volante repetiria o gesto em jogos oficiais sob pressão.
Jorginho garante títulos e foca no duelo contra o Cruzeiro
A técnica se provou infalível e ajudou o Flamengo a conquistar o 40º título carioca no último domingo (08). Jorginho converteu a primeira cobrança na decisão por pênaltis contra o Fluminense, mantendo sua marca de nove acertos em nove tentativas desde que chegou à Gávea. Em menos de um ano no Rio de Janeiro, o volante já empilha as taças do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores.
O camisa 5 volta a campo nesta quarta (11), às 21h30, para enfrentar o Cruzeiro no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim conta com a precisão do volante para buscar a primeira vitória no tempo normal nesta nova fase do clube. Com a confiança da torcida e o “timing” afiado, Jorginho segue como a principal arma rubro-negra caso a bola pare na marca da cal durante o confronto.
