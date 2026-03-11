Racing cobra Grêmio e Inter por pendências em pagamento de dois jogadores

O Racing iniciou cobranças formais relacionadas a negociações recentes com Grêmio e Internacional. As pendências envolvem valores ligados às transferências do volante Juan Nardoni e do atacante Johan Carbonero. Diante da situação, o clube argentino chegou a acionar a Fifa no caso relacionado ao Internacional ainda no ano passado.

Em relação ao Inter, a negociação envolve inicialmente o empréstimo de Carbonero, acertado no início da temporada passada. Segundo informações divulgadas pela imprensa argentina, o clube gaúcho ainda não teria quitado o valor referente a essa operação, estimado em cerca de 350 mil dólares (cerca de R$ 1,8 milhão na cotação atual).

Por outro lado, o Internacional reconhece apenas parte da pendência. O clube admite o débito referente ao empréstimo, porém afirma que não existe dívida relacionada à compra definitiva do jogador colombiano. Assim, a direção colorada entende que o prazo para quitar a transferência ainda está em vigor.

Racing aguarda os pagamentos

A primeira parcela da aquisição de Carbonero está prevista para vencer entre abril e maio deste ano. Dessa maneira, o Internacional afirma que pretende cumprir o acordo dentro do cronograma estabelecido. Além disso, a diretoria conta com receitas futuras que deverão entrar no caixa para efetuar os pagamentos.

Mesmo assim, a direção do clube acredita que a relação entre as instituições permanece positiva. Isso porque o Racing aceitou a venda definitiva do atleta mesmo antes de receber o valor do empréstimo inicial. Portanto, a ida do caso à Fifa foi interpretada como um mecanismo formal de garantia de pagamento.

Enquanto isso, o Grêmio também aparece no debate envolvendo dívidas com o Racing. O clube gaúcho realizou recentemente parte do pagamento pela contratação do volante Juan Nardoni, mas o valor depositado foi inferior ao previsto inicialmente no acordo.

De acordo com as informações, o Grêmio transferiu cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,3 milhões) ao clube argentino, enquanto a primeira parcela prevista era de aproximadamente 4 milhões de dólares (R$ 20,6 milhões) A negociação total pelo meio-campista gira em torno de 8 milhões de dólares (R$ 41,2 milhões), divididos em diferentes etapas.

Nos bastidores, a direção gremista aponta que aguardava a entrada de determinadas receitas que ainda não foram concretizadas. Assim, o clube tenta reorganizar o fluxo financeiro para cumprir os compromissos assumidos na negociação.

Histórico recente de punições

Além das discussões atuais, os dois clubes gaúchos enfrentaram recentemente sanções da Fifa relacionadas a transferências internacionais. O Internacional, por exemplo, cumpre atualmente um transfer ban, que impede a equipe de registrar novos jogadores.

A punição está ligada à contratação do atacante Wanderson junto ao FC Krasnodar, da Rússia, enquanto o Grêmio sofre restrição temporária por causa de valores ligados à contratação do atacante Matías Arezo, mas conseguiu resolver a questão e retirar a punição pouco tempo depois.