Pedido da torcida do Fluminense, Savarino deve ganhar oportunidade de titular

O meia-atacante Savarino desponta como a principal novidade entre os titulares do Fluminense para o duelo contra o Remo, nesta quinta-feira (12), às 19h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A pressão popular pelo jogador ganhou força nas arquibancadas do Maracanã, onde a torcida entoou seu nome durante a final do Campeonato Carioca.

Embora o atleta tenha participado das fases finais do estadual contra Vasco e Flamengo, as oportunidades em campo foram escassas para gerar o impacto esperado.

Na decisão contra o Rubro-Negro, por exemplo, o jogador entrou apenas aos 31 minutos da etapa complementar, conseguindo melhorar a dinâmica ofensiva da equipe, ainda que sem assustar o goleiro adversário. Apesar do pouco tempo de jogo, ele garantiu confiança ao converter sua cobrança na disputa por pênaltis.

O clamor pelo camisa 11 reflete o atual declínio de produtividade do setor ofensivo tricolor. O centroavante John Kennedy enfrenta um jejum de sete partidas sem balançar as redes, enquanto os pontas titulares apresentam dificuldades na criação de jogadas.

Artilheiro do Fluminense em baixa

Até mesmo Serna, atual artilheiro do time com cinco gols, enfrenta uma fase técnica instável. O atacante acumulou atuações apagadas nos tropeços recentes contra Vasco e Palmeiras, o que preocupa a torcida. Além disso, no outro extremo, Canobbio apresenta números modestos no ano, pois soma apenas um gol e nenhuma assistência até o momento.

Diante desse cenário, Savarino surge como uma peça versátil para o esquema tático da comissão técnica. O jogador manifestou disposição para atuar em qualquer setor do ataque, seja centralizado ou pelas beiradas. Para reforçar essa intenção, ele mantém uma rotina rigorosa de treinamentos em ambas as funções.

Além disso, essa polivalência entrega ao treinador a flexibilidade ideal para recuperar o vigor ofensivo do Fluminense. O técnico deve agir rápido, uma vez que a equipe acumula três tropeços seguidos no campeonato nacional.

